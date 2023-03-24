Netflix продлил сериал «Ты» на пятый сезон. Это будет финал всей истории
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Netflix продлил сериал «Ты» на пятый сезон. Он станет последней главой популярного триллера от Warner Bros. Television и студии Berlanti Prods. Пенн Бэджли вернётся к образу обаятельного маньяка Джо последний раз. Премьера финального сезона состоится в 2024 году.
Также стало известно, что пост шоураннера после четырёх сезонов покинет Сера Гэмбл. Она сосредоточится на других проектах. Исполнительные продюсеры Майкл Фоули и Джастин В. Ло, которые работали в сериале с первого и второго сезонов соответственно, сменят Гэмбл на посту сошоураннера. Она остаётся в проекте в роли исполнительного продюсера.
Сериал «Ты» рассказывает о серийном убийце по имени Джо Голдберг, который преследует девушек, втирается к ним в доверие, а потом сурово расправляется. Действие каждого сезона разворачивалось в разных местах: от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Парижа. В четвёртом сезоне Джо сбегает в Лондон и берёт себе личность преподавателя литературы.
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