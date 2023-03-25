Чад Стахелски хочет сделать фильм Ghost of Tsushima красивее игры
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Режиссёр Чад Стахелски, известный по франшизе «Джон Уик», пообщался с изданием Discussing Film и рассказал о работе над экранизацией игры Ghost of Tsushima. Как отметил постановщик, у проекта потрясающие визуальные эффекты, но его цель — превзойти тайтл.
По словам Стахелски, он обдумывает, как ему показать в фильме то, чего не было в игре. Это касается как истории, так и эффектов.
В игре потрясающие визуальные эффекты. По «Джону Уику» вы наверняка знаете, что я люблю цвет и люблю композицию. Моя цель — стараться не только соответствовать, но и превосходить то, что разработчики игры сделали с визуальными эффектами. Например, как можно расширить цветовую палитру? Как воплотить этот мир вживую?
У ленты пока что нет даты выхода. Известно, что она будет снята полностью на японском языке, сценарий уже готов.
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