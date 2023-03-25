Paris Major станет последним мейджором по CS:GO. В 2024 году пройдёт турнир уже по CS 2
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Разработчики соревновательного шутера Counter-Strike сообщили, что турнир BLAST.tv Paris Major 2023 станет последним чемпионатом мира по CS:GO.
Мейджор в Париже станет единственным подобным ивентом в 2023 году. Следующее мировое первенство пройдёт в марте 2024 года — киберспортсмены будут соревноваться уже в новой версии игры Counter-Strike 2.
Участники Paris Major 2023 определятся с 4 по 15 апреля на региональных RMR-турнирах, участие в которых примут шесть команд из России. Финальная стадия встретит 24 лучших коллектива, которые разыграют титул чемпионов мира и $ 1,25 млн призовых.
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