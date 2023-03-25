Культовой игровой сценарист Крис Авеллон больше не обвиняется в домогательствах

Со знаменитого игрового сценариста и геймдизайнера Криса Авеллона сняли все обвинения в сексуальных домогательствах, токсичности, харассменте и агрессивном поведении. Обвиняющие его женщины — Карисса Барроуз и Келли Бристоль — признали свою неправоту. Они опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что стороны уладили все проблемы.

Теперь обвинительницы должны выплатить Авеллону не названную семизначную сумму, которая покроет все расходы Криса на адвокатов и другие издержки.

Крис Авеллон не домогался нас, и у нас нет информации о том, что он домогался до других женщин или неправильно использовал средства с корпоративных счетов. Обратные утверждения, написанные и сказанные нами ранее, не были нашим намерением. Мы хотели помочь женщинам в индустрии, и в процессе этого наши слова были приняты как конкретные обвинения в неправомерных действиях.

По словам Авеллона, Барроуз и Бристоль делают правильное дело и поднимают важные темы.

Я ценю готовность Барроуз и Бристоль работать вместе с нами над проблемами игрового сообщества, и они заслуживают похвалы и поддержки.

Кариссой Барроуз и Келли Бристоль выдвинули обвинения против Авеллона в 2020 году. Крис тогда принёс публичные извинения, но потом решил подать на обвинительниц в суд, чтобы восстановить справедливость.