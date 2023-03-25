Продюсер «Джона Уика 4» — о планах на «Джона Уика 5»

Внимание: в новости есть спойлеры к фильму «Джон Уик 4».

Те, кто уже посмотрел «Джон Уик 4», знают, что главный герой якобы умер в финале, при этом его тело не показали. Продюсер киносаги «Джон Уик» Эрика Ли заявила, что это не полноценный финал истории Уика. Она, как и вся остальная команда авторов, верит, что пятая номерная часть не заставит себя ждать слишком долго. Но ничего конкретного о продолжении она пока рассказать не может.

Я слышала, как Киану говорил, что это смерть персонажа Джона Уика, но что она значит? Может быть, это смерть именно убийцы Джона Уика? Точного ответа мы пока не знаем. Я надеюсь, что нам всё же дадут сделать пятый фильм.

Ранее режиссёр всех частей «Джона Уика» Чад Стахелски заявил, что съёмочная команда как минимум даст наёмному убийце отдохнуть какое-то время. Только если у авторов появятся действительно стоящие идеи для пятой части, они возьмутся за продолжение.