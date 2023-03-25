«Джон Уик 4» собрал $ 29 млн в первый день проката в США — это новый рекорд

«Джон Уик 4» в премьерный день собрал в американском прокате $ 29 млн. Таким образом, боевик поставил по этому показателю рекорд всей киносаги. По прогнозам аналитиков, благодаря предпродажам билетов и восхищённым отзывам критиков в эти выходные новый боевик с Киану Ривзом соберёт в США $ 70,6 млн.
Премьера четвёртой части «Джона Уика 4» состоялась в России на день раньше мировой — 23 марта. Боевик на нашем рынке тоже прекрасно стартовал, в первый день он заработал у нас более 138 млн рублей. Для сравнения: «Джон Уик 3» в премьерный день стартовал собрал 52,2 млн рублей, а общие сборы в стране остановились на отметке в 438 млн рублей.
«Джон Уик 4» получил восторженные отзывы критиков и зрителей. Некоторые и вовсе назвали фильм самой лучшей работой Киану Ривза. Ознакомиться с нашим обзором картины можно в материале ниже. Спойлер: нам фильм тоже очень понравился.
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