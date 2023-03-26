В ремейке Resident Evil 4 нашли способ пропустить первый бой в деревне

Многие игроки поразились сложностью начального сегмента ремейка Resident Evil 4. Речь идёт о первом крупном сражении с жителями в деревне: кругом очень много узких пространств, а если зайти в дома, то противники могут и вовсе окружить героя, не дав ему выбраться на волю.
Пользователи Reddit уже нашли один из самых простых вариантов прохождения локации. Для этого нужно забраться на крышу дома, в котором можно найти дробовик, а затем выстрелить в колокол часовни, находящейся вдалеке. Если всё сделать правильно, то он сработает раньше, чем появится человек с бензопилой — таким образом можно будет пропустить вообще всё сражение.
Видео доступно на YouTube-канале Snoworld. Права на видео принадлежат Capcom
Пока что способ подойдёт разве что в режиме «Новая игра+», однако кому-то удавалось попасть в колокол даже из пистолета. В целом это отличный вариант для тех, кто не готов сражаться с целой деревней без оружия и припасов.
Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта на ПК, консолях PlayStation и Xbox Series.
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