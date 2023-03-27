Новый спин-офф сериала «Ходячие мертвецы» про Нигана и Мэгги стартует 18 июня
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Телесеть AMC во время ивента WonderCon 2023 представила тизер и дату выхода сериала «Ходячие мертвецы: Город мёртвых».
Спин-офф «Ходячих мертвецов» про Нигана и Мэгги, которые будут пытаться найти похищенного сына девушки, начнёт выходить с 18 июня 2023 года. Серии будут выходить каждое воскресенье, всего запланировано шесть эпизодов.
Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат Netflix.
Изначально планировалось, что сериал выйдет в апреле. Помимо этого, в разработке находятся другие проекты по франшизе: например, восьмой (и последний) сезон спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов» будет закрыт после восьмого сезона, а вместо него планируется запустить ещё два новых проекта.
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