Новый спин-офф сериала «Ходячие мертвецы» про Нигана и Мэгги стартует 18 июня

Телесеть AMC во время ивента WonderCon 2023 представила тизер и дату выхода сериала «Ходячие мертвецы: Город мёртвых».

Спин-офф «Ходячих мертвецов» про Нигана и Мэгги, которые будут пытаться найти похищенного сына девушки, начнёт выходить с 18 июня 2023 года. Серии будут выходить каждое воскресенье, всего запланировано шесть эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат Netflix.

Изначально планировалось, что сериал выйдет в апреле. Помимо этого, в разработке находятся другие проекты по франшизе: например, восьмой (и последний) сезон спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов» будет закрыт после восьмого сезона, а вместо него планируется запустить ещё два новых проекта.