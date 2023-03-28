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«Я люблю тебя». Бен Аффлек эмоционально поблагодарил Дженнифер Лопес за поддержку

«Я люблю тебя». Бен Аффлек эмоционально поблагодарил Дженнифер Лопес за поддержку
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В понедельник в Лос-Анджелесе состоялась закрытая премьера фильма Air с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном. В целом премьера вышла действительно яркой: на церемонии были как звёзды Голливуда, так и некоторые топ-менеджеры компании Nike, про которую и сняли фильм.

Во время своего обращения Аффлек не скупился на слова. Он поблагодарил давнего друга Мэтта Дэймона и всех членов команды за поддержку, но больше всего похвалы досталось его жене Дженнифер Лопес. Он заявил, что всё это было бы абсолютно невозможно без неё, а затем одарил её множеством комплиментов.

Всё это было бы невозможно — эта кампания, этот фильм, эта радость сегодня вечером — без любви и поддержки моей жены, которая значит для меня больше всего на свете. Ты мой мир. Ты потрясающая, удивительная, замечательная, хорошая, добрая, великолепная, и я люблю тебя.

Картина Air расскажет о продавце кроссовок Nike Сонни Ваккаро и соучредителе компании Филе Найте — о том, как они смогли подписать контракт с молодой звездой баскетбола Майклом Джорданом. В результате этого сотрудничества бренд прославился на весь мир. Главные роли в фильме исполнили Мэтт Дэймон («Отступники»), Джейсон Бейтман («Озарк») и Бен Аффлек («Исчезнувшая»), который также выступил режиссёром и сценаристом проекта.

Премьера фильма в кинотеатрах намечена на 5 апреля. После кинопроката он станет доступен в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

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