Прекрасный мир Валистеи — появился новый трейлер Final Fantasy 16 с пейзажами игры

На YouTube-канале GameTrailers сегодня был опубликован новый трейлер предстоящей видеоигры Final Fantasy 16.

Разработчики показали геймерам, как будут выглядеть разные уголки Валистеи — вселенной, в которой проходит действие игры. На кадрах можно увидеть кристальные горы, пустынные равнины и подземелья с лавой, а также другие красочные локации FF16.

Видео доступно на YouTube-канале GameTrailers. Права на видео принадлежат Square Enix.

Релиз Final Fantasy XVI состоится 22 июня 2023 года только на консоли PlayStation 5. Игра будет эксклюзивом PS5 как минимум до конца зимы 2024-го — продюсер проекта Наоки Йошиду в шутку посоветовал ПК-геймерам не ждать порта на компьютер и приобрести приставку от Sony.