Рэпер Элджей намекнул, что появится в дополнении к Atomic Heart
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Известный рэп-исполнитель Элджей в интервью изданию «Афиша» рассказал о своём увлечении видеоиграми.
Артист признался, что ему очень сильно понравилась Atomic Heart, а также рассказал о готовящейся коллаборации с разработчиками из студии Mundfish: судя по всему, его композиции появятся в DLC.
У нас тёплые отношения с создателями, мы даже кое-что готовим вместе к новым апдейтам игры.
Помимо этого, Элджей хорошо отозвался о серии игр Grand Theft Auto, выделив GTA 5 как любимую часть. Также рэпер назвал причину популярности Counter-Strike в России — по его мнению, «как бы странно это ни звучало, её сюжет близок всем нам».
Ранее Элджей принимал участие в русской озвучке игры Cyberpunk 2077, его голосом говорит телеведущий Кевин Кинг.
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