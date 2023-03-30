Харрисон Форд засветился на фото со съёмок новой части «Капитана Америка»

Съёмки новой части «Капитана Америка» активно идут, а различные фанатские аккаунты, посвящённые отдельным проектам Marvel, продолжают публиковать фото со съёмочной площадки.
На свежих фото можно впервые увидеть Харрисона Форда в образе генерала Таддеуса Росса. Он одет в деловой стиль. Что примечательно, у Форда нет усов, которые всегда были у Росса в комиксах и в прошлых фильмах Marvel Studios, в которых персонажа сыграл Уильям Хёрт.
Также на фото попал Тим Блейк Нельсон — в ленте он сыграет злодея по имени Лидер. Можно заметить, что на фото его руки покрашены в зелёный цвет. Сам Лидер в комиксах, как и Халк, был зелёным.
Чему посвятят сюжет ленты, неизвестно. Также не до конца понятно, насколько важной будет роль Таддеуса Росса во всей истории. В комиксах он был Красным Халком и противостоял обычному Халку.
Фильм «Капитан Америка: Новый мировой порядок» выйдет в прокат 3 мая, но до России вряд ли доберётся.
- 30 марта 2023
-
08:38
-
01:23
-
01:07
-
00:48
-
00:10
- 29 марта 2023
-
23:50
-
21:58
-
21:32
-
21:06
-
20:30
-
19:52
-
19:22
-
18:47
-
18:22
-
18:21
-
17:48
-
17:11
-
16:30
-
16:17
-
15:57
-
15:24
-
15:16
-
15:05
-
14:37
-
14:32
-
13:57
-
13:51
-
13:33
-
13:07
-
13:05
-
12:47
-
12:25
-
11:45
-
11:09
-
10:38