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Харрисон Форд засветился на фото со съёмок новой части «Капитана Америка»

Харрисон Форд засветился на фото со съёмок новой части «Капитана Америка»
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Съёмки новой части «Капитана Америка» активно идут, а различные фанатские аккаунты, посвящённые отдельным проектам Marvel, продолжают публиковать фото со съёмочной площадки.

На свежих фото можно впервые увидеть Харрисона Форда в образе генерала Таддеуса Росса. Он одет в деловой стиль. Что примечательно, у Форда нет усов, которые всегда были у Росса в комиксах и в прошлых фильмах Marvel Studios, в которых персонажа сыграл Уильям Хёрт.

Также на фото попал Тим Блейк Нельсон — в ленте он сыграет злодея по имени Лидер. Можно заметить, что на фото его руки покрашены в зелёный цвет. Сам Лидер в комиксах, как и Халк, был зелёным.

Чему посвятят сюжет ленты, неизвестно. Также не до конца понятно, насколько важной будет роль Таддеуса Росса во всей истории. В комиксах он был Красным Халком и противостоял обычному Халку.

Фильм «Капитан Америка: Новый мировой порядок» выйдет в прокат 3 мая, но до России вряд ли доберётся.

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