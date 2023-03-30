Microsoft выпустит бандл консоли Xbox Series X с Diablo 4 в день выхода игры
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Microsoft и Blizzard представили бандл консоли Xbox Series X с Diablo 4, в который также входят уникальные косметические бонусы для игр студии.
Все, кто приобретёт этот бандл, получат:
- Консоль Xbox Series X;
- Геймпад Xbox Series;
- Цифровую версию Diablo 4;
- Ездовое животное Предвестник Света с бронёй Попона веры для Diablo 4;
- Крылья Инариуса и питомца Инария-мурлока для Diablo 3;
- Маунта Слияние гнева для World of Warcraft;
- Уникальную косметическую броню для Diablo Immortal.
Бандл консоли Xbox Series X с Diablo 4 и косметическими бонусами
Фото: Xbox
Входящие в состав бандла косметические бонусы
Фото: Xbox
Этот бандл уже можно предзаказать за $ 559. К сожалению, в России этот комплект предзаказать невозможно. Сам бандл поступит в свободную продажу в день релиза Diablo 4 — 6 июня 2023 года.
Генеральный директор Blizzard и ответственный за франшизу Diablo Род Фергюссон заявил, что он и его команда изучают все отзывы игроков на бету четвёртой части культового ролевого цикла. А через пару недель студия расскажет, как будет решать проблемы игры.
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