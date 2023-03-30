Microsoft выпустит бандл консоли Xbox Series X с Diablo 4 в день выхода игры

Microsoft и Blizzard представили бандл консоли Xbox Series X с Diablo 4, в который также входят уникальные косметические бонусы для игр студии.

Все, кто приобретёт этот бандл, получат:

Консоль Xbox Series X;

Геймпад Xbox Series;

Цифровую версию Diablo 4;

Ездовое животное Предвестник Света с бронёй Попона веры для Diablo 4;

Крылья Инариуса и питомца Инария-мурлока для Diablo 3;

Маунта Слияние гнева для World of Warcraft;

Уникальную косметическую броню для Diablo Immortal.

Бандл консоли Xbox Series X с Diablo 4 и косметическими бонусами

Фото: Xbox

Входящие в состав бандла косметические бонусы

Фото: Xbox

Этот бандл уже можно предзаказать за $ 559. К сожалению, в России этот комплект предзаказать невозможно. Сам бандл поступит в свободную продажу в день релиза Diablo 4 — 6 июня 2023 года.

Генеральный директор Blizzard и ответственный за франшизу Diablo Род Фергюссон заявил, что он и его команда изучают все отзывы игроков на бету четвёртой части культового ролевого цикла. А через пару недель студия расскажет, как будет решать проблемы игры.