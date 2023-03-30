Легендарный Клинт Иствуд готовится снять свой последний фильм

Легенда «Голливуда» Клинт Иствуд собирается снять свой последний фильм в карьере. По данным источников портала Discussion Film, 92-летний кинодел работает над триллером, который пока имеет рабочее название «Присяжный №2».

Источники журналистов утверждают, что сюжет будет крутиться вокруг присяжного на суде по делу об убийстве. По ходу развития истории герой осознает, что он, возможно, стал причиной смерти жертвы. Он должен решить дилемму: манипулировать присяжными, чтобы спасти себя, или раскрыть правду и сдаться.

По слухам, Иствуд хочет стать и сценаристом, и режиссёром картины. Но эту информацию пока сложно подтвердить, как и то, что это будет последняя работа Иствуда в кино.

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Дата старта съёмок пока неизвестна, как и актёрский состав. По слухам, Клинт присмотрел на главную роль неназванную молодую голливудскую звезду. При этом отмечается, что переговоры с актёром пока не проводили. «Присяжный № 2» станет 40-м по счёту художественным фильмом Клинта Иствуда.