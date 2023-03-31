Вышел фильм «Тетрис» с Никитой Ефремовым и Тэроном Эджертоном
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На Apple TV+ состоялась премьера фильма «Тетрис». Ленту можно посмотреть в сервисе с профессиональным дубляжом или в оригинальной озвучке с субтитрами на русском языке.
Картина посвящена истории создания культовой игры «Тетрис», которую разработал советский программист Алексей Пажитнов. Большую роль в сюжете сыграл продавец видеоигр и геймдизайнер Хэнк Роджерс, который распространил проект Алексея на Западе.
Фото: Apple TV+
Разработчика в ленте сыграл российский актёр Никита Ефремов, а образ Роджерса воплотил Тэрон Эджертон. Вместе с ними сыграли Тоби Джонс, Энтони Бойл и многие другие.
Режиссёром фильма выступил Джон С. Бейрд, а спродюсировал картину Мэттью Вон.
Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.
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