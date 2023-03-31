В 2022 году россияне меньше играли на консолях, но больше на смартфонах

VK Play провело свежее исследование, касающееся геймеров, их платформ их предпочтений в России. На исследование обратила внимание газета «Коммерсантъ» и собрало всё в один материал.
Стало известно, что в 2022 году сократилось число консольных геймеров — с 27% до 17%. Однако возросло число пользователей, предпочитающих играть на смартфонах — с 81% до 85%.
На мобильных устройствах люди больше всего любят играть в головоломки, виртуальны настольные и гоночные игры, а также шутеры. Не пользуются популярностью симуляторы, экшены и стратегии. На консолях ситуация почти аналогичная: аудитория любит гонки, файтинги и шутеры, а хорроры и сурвайвалы теряют популярность.
Количество ПК-геймеров среди женщин выросло с 34% до 40%, а вот консоли больше предпочитают мужчины — их 65%. Женщин на консолях играет 35%.
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