В игре по «Мстителям» почти все косметические предметы стали бесплатными

Crystal Dynamics выпустила для своей игры по «Мстителям» финальное обновление 2.8. Апдейт сделал почти все косметические предметы экшена бесплатными — это и скины героев, и их различные эмоции. Исключения составили награды, которые пользователь получает у торговца по ходу продвижения по сюжету.

Авторы также удалили из супергеройского боевика карты испытаний, катализаторы и экстракторы, а кредиты стали стандартными расходниками. Кроме того, разработчики подарили игрокам облик Воителя для Железного человека.

Официальная поддержка игры по «Мстителям» завершится 30 сентября этого года. А до этого, 4 апреля, игра получит обновление 2.8.1 — оно уберёт ошибку, из-за которой невозможно выполнять задания фракций.