Константин Хабенский раскритиковал сериал «Актрисы» Фёдора Бондарчука

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский поделился мнением о сериале Фёдора Бондарчука «Актрисы», который снимался в его театре. Хабенский признался, что видел только фрагмент из сериала, но, по его мнению, «к реальному художественному театру это не имеет никакого отношения».

Я видел только один фрагмент сериала, и мне показалось, что к реальному художественному театру это не имеет никакого отношения. Использовано, и очень правильно, как мне кажется, только пространство нашего театра.

Хабенский также добавил, что современную драматургию по классической литературе в наше время нужно делать экспериментально, чтобы это было созвучно сегодняшнему дыханию зрителя.

Если ты делаешь классику по классике, то те ремарки, тот ритм жизни, который был написан в то время и тогда казался каким-то диким, а сегодня медленным как черепаха, — это не войдёт в зрителя и у него не будет сопереживания и понимания, почему ему это показывают.

Премьера сериала «Актрисы» состоялась на «Кинопоиске» и в Wink. Шоу рассказывает о сложностях и специфике актёрской профессии и о людях, которые выбирают жизненный путь артиста.