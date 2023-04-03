Marvel показала новые постеры перед прокатом «Стражей Галактики 3»
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Компания Marvel продолжает подготовку к мировой премьере нового фильма по франшизе «Стражи Галактики». Третья лента в серии выйдет уже через месяц, а пока авторы представили ещё несколько красочных постеров с персонажами картины.
Новые постеры «Стражей Галактики 3»
Фото: Marvel
Фото: Marvel
Фото: Marvel
Фото: Marvel
«Стражи Галактики 3» станут последним фильмом Джеймса Ганна в роли постановщика Marvel в ближайшее время. Третья часть должна стать сюжетным финалом истории команды Питера Квилла, рассказав о прошлом его спутника Ракеты.
Мировая премьера «Стражей Галактики 3» состоится 5 мая 2023 года, в странах СНГ (кроме России и Беларуси) фильм начнут показывать с 4 мая. Ранее Джеймс Ганн объяснил увеличенную продолжительность фильма — почти два с половиной часа.
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