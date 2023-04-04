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DreamWorks работает над «Шреком 5» с оригинальным актёрским составом

DreamWorks работает над «Шреком 5» с оригинальным актёрским составом
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Продюсер Крис Меледандри, работающий в том числе со студией DreamWorks, подтвердил начало работы над «Шреком 5». Сейчас авторы ведут переговоры с Майком Майерсом, Эдди Мёрфи и Кэмерон Диас — они не против вернуться к ролям Шрека, Осла и Фионы.

Мы ожидаем, что актёрский состав вернётся к своим ролям. Мы уже ведём с ними переговоры: первые сигналы свидетельствуют о том, что они с удовольствием вернутся к своим персонажам.

Пятую часть приключения Шрека в DreamWorks планировали выпустить ещё после успеха двух первых релизов. Однако после неудачи «Шрека навсегда» в 2010 году проект был отложен на неопределённый срок, пока не вышел «Кот в сапогах 2» — лента вернула интерес зрителей ко вселенной зелёного огра.

Впрочем, релиза «Шрека 5» придётся подождать как минимум до 2024 года. Даже если у DreamWorks уже есть готовый сценарий, работа над озвучкой и графикой займёт ещё немало времени.

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