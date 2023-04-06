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Новые дополнения для Total War: Warhammer 3 не будут переводить на русский язык

Новые дополнения для Total War: Warhammer 3 не будут переводить на русский язык
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Совсем скоро состоится выход Forge of the Chaos Dwarfs — крупного дополнения для Total War: Warhammer 3. Оно добавит в стратегию расу гномов Хаоса, отдельную сюжетную кампанию и множество других нововведений.

Как сообщает блогер TheBrain, который уже получил доступ к расширению, в нём полностью отсутствует русский язык. Автор связался с разработчиками из Creative Assembly, и они подтвердили, что действительно не станут выпускать российскую локализацию DLC. Информацию также подтверждает страница Forge of the Chaos Dwarfs в Steam — там русский язык также не указан.

Фото: Steam

При этом самое неприятное то, что с релизом дополнения непереведённые строки не останутся на языке оригинала — вместо этого в тексте будут пустые места, как будто слова просто вырезали из игры. Из-за этого русскоязычным игрокам придется либо менять язык в настройках, либо ждать фанатского перевода.

Релиз дополнения Forge of the Chaos Dwarfs для Total War: Warhammer 3 состоится 13 апреля.

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