Новые дополнения для Total War: Warhammer 3 не будут переводить на русский язык

Совсем скоро состоится выход Forge of the Chaos Dwarfs — крупного дополнения для Total War: Warhammer 3. Оно добавит в стратегию расу гномов Хаоса, отдельную сюжетную кампанию и множество других нововведений.
Как сообщает блогер TheBrain, который уже получил доступ к расширению, в нём полностью отсутствует русский язык. Автор связался с разработчиками из Creative Assembly, и они подтвердили, что действительно не станут выпускать российскую локализацию DLC. Информацию также подтверждает страница Forge of the Chaos Dwarfs в Steam — там русский язык также не указан.
Фото: Steam
При этом самое неприятное то, что с релизом дополнения непереведённые строки не останутся на языке оригинала — вместо этого в тексте будут пустые места, как будто слова просто вырезали из игры. Из-за этого русскоязычным игрокам придется либо менять язык в настройках, либо ждать фанатского перевода.
Релиз дополнения Forge of the Chaos Dwarfs для Total War: Warhammer 3 состоится 13 апреля.
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