«Подземелья и драконы: Честь среди воров» выйдет в онлайне в середине мая

Приключенческий экшен «Подземелья и драконы: Честь среди воров» можно будет посмотреть в сети в хорошем качестве уже 16 мая. В этот день картина станет доступна в онлайн-кинотеатре Prime Video. Об этом сообщил портал The Hollywood Handle.

Фильм с 6 апреля начали прокатывать в кинотеатрах России. Его показывают в стране неофициально: показ организовывает сторонняя от кинотеатров организация, а билеты на ленту в основном можно купить только онлайн.

«Подземелья и драконы: Честь среди воров» — экранизация настольной ролевой игры Dungeons & Dragons, действие которой разворачивается во вселенной Забытых королевств. Картина получила массу положительных отзывов от зрителей и критиков: кто-то называет фильм идеальной экранизацией культовой настолки.