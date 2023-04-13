Вышел свежий трейлер «Стражей Галактики 3» — с новыми кадрами

Marvel презентовала новый небольшой трейлер фильма «Стражи Галактики 3». В ролике показали кадры, которые демонстрировались в других видео, и несколько совершенно новых.

Новый трейлер «Стражей Галактики 3»

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

Глава новой киновселенной DC и режиссёр «Стражей Галактики 3» Джеймс Ганн недавно поделился в «Твиттере» любопытной историей того, как его картинка к его же сценарию третьих «Стражей» в итоге послужила основой для стильного постера ленты.

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«Стражи Галактики 3» — заключительный фильм франшизы про команду, в котором нынешний состав мы увидим вместе в последний раз. Лента будет эмоциональной и местами даже мрачной, а центральная роль в истории достанется Ракете.

Фильм выйдет в прокат 5 мая. В России официально его не покажут.