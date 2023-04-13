Российские фанаты Total War сами переведут дополнения и другой контент для Warhammer 3

Российские поклонники игровой серии Total War с портала «Империал» сформировали команду переводчиков для локализации игр серии, а также всех DLC. Первый проект, за который возьмётся коллектив — дополнение Forge of the Chaos Dwarfs, которое вышло сегодня.

Переводчики заявили, что выпустят русификатор для Forge of the Chaos Dwarfs «в течение первой недели после официального релиза». Его можно будет скачать прямо на портале «Империал».

С радостью объявляем о завершении сборов команды переводчиков новых игр серии Total War и DLC к ним. Нашим первым проектом будет уже ранее упомянутое дополнение Forge of the Chaos Dwarfs к Total War: WARHAMMER 3, полный русификатор которого вы сможете скачать с форума в течение первой недели после официального релиза.

О том, что масштабное дополнение Forge of the Chaos Dwarfs не получит русского языка, стало известно на прошлой неделе. При этом самое неприятное то, что с релизом дополнения непереведённые строки не останутся на языке оригинала — вместо этого в тексте будут пустые места, как будто слова просто вырезали из игры. Из-за этого русскоязычным игрокам придётся либо менять язык в настройках, либо ждать фанатского перевода.