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Xiaomi уверяет, что смартфон Mi 13 Ultra сможет час проработать на 1% заряда

Xiaomi уверяет, что смартфон Mi 13 Ultra сможет час проработать на 1% заряда
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Xiaomi утверждает, что новый смартфон Mi 13 Ultra способен проработать один час на 1% заряда батареи в «аварийном» режиме экономии питания. При этом пользователь сможет потратить оставшийся заряд на целых 12 минут разговора.

Представители Xiaomi сообщили, что они смогли усовершенствовать энергопотребление в новом смартфоне благодаря чипам Surge P2 и G1 собственного производства. Китайская корпорация официально презентует Mi 13 Ultra 18 апреля этого года. По данным многих источников, аппарат будет оснащён 6,7-дюймовым 120-герцовым дисплеем, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятором ёмкостью 4900 мАч, который будет поддерживать технологию моментальной зарядки.

Стоимость Mi 13 Ultra пока неизвестна. Xiaomi в конце марта запустила в продажу в России флагманские смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro.

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