Вышел тизер финала третьего сезона сериала «Мандалорец»
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Disney представила яркий тизер финальной серии третьего сезона сериала «Мандалорец». В ролике масса кадров из седьмой серии и новые, в которых можно увидеть мастера-джедая Келлерана Бека — его играет актёр Ахмед Бест, который озвучивал Джа-Джа Бинкса в трёх частях «Звёздных войн».
Тизер финальной серии третьего сезона сериала «Мандалорец»
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Disney.
Финальная серия третьего сезона выйдет на Disney+ 19 апреля.
Недавно продюсер шоу Рик Фамуйива попытался объяснить, прочему в третьем сезоне Дин Джардин в исполнении Педро Паскаля и Грогу отошли на второй план, а на первый вышла Бо-Катан Крайз. Скорее всего, так авторы задумывали с самого начала.
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