Фанаты перевели на русский язык дополнение «Гномы Хаоса» для Total War: Warhammer 3
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13 апреля для Total War: Warhammer 3 вышло масштабное дополнение Forge of the Chaos Dwarfs. Это первое расширение для стратегии, которое авторы не стали переводить на русский язык. Более того, вместо кириллицы в игре появились пустые поля, хотя изначально там был текст.
Команда из «Клуба: TOTAL WAR» представила первую версию перевода дополнения и всех отсутствующих фраз в игре. Как рассказал пользователь под ником «Д.Р.У.И.Д.», он и его команда не спали почти двое суток, чтобы выпустить модификацию с поддержкой русского языка как можно скорее. Для работы модификации достаточно подписаться на её страницу в Steam.
Авторы ещё раз отметили, что продолжат работу над локализацией будущих дополнений и другого контента для Total War: Warhammer 3.
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