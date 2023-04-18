Бывшие игроки HellRaisers по Dota 2 присоединились к клубу 9 Pandas
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Киберспортивный клуб 9 Pandas сообщил об открытии ростера по дисциплине Dota 2. К организации присоединились все игроки HellRaisers вместе с руководящим составом.
По словам менеджера команды Марии Гуниной, экс-HR удалось найти не просто спонсора, а полноценного партнёра.
Задача была не «найти дядю, который отстегнёт котлету, а потом не будет платить зарплату полгода», а создать взаимовыгодное партнёрство. «Панды» шарят за контент и маркетинг, а мы шарим за киберспорт. И это идеальное совпадение.
Видео доступно на YouTube-канале 9Pandas Esports. Права на видео принадлежат 9 Pandas.
Состав 9 Pandas по Dota 2:
- Роман RAMZES666 Кушнарёв;
- Глеб kiyotaka Зырянов;
- Матвей MieRo Васюнин;
- Владислав Antares Кертман;
- Алексей Solo Березин.
У 9 Pandas также есть мужской и женский составы по CS:GO.
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