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Бывшие игроки HellRaisers по Dota 2 присоединились к клубу 9 Pandas

Киберспортивный клуб 9 Pandas сообщил об открытии ростера по дисциплине Dota 2. К организации присоединились все игроки HellRaisers вместе с руководящим составом.

По словам менеджера команды Марии Гуниной, экс-HR удалось найти не просто спонсора, а полноценного партнёра.

Задача была не «найти дядю, который отстегнёт котлету, а потом не будет платить зарплату полгода», а создать взаимовыгодное партнёрство. «Панды» шарят за контент и маркетинг, а мы шарим за киберспорт. И это идеальное совпадение.

Видео доступно на YouTube-канале 9Pandas Esports. Права на видео принадлежат 9 Pandas.

Состав 9 Pandas по Dota 2:

Роман RAMZES666 Кушнарёв;

Глеб kiyotaka Зырянов;

Матвей MieRo Васюнин;

Владислав Antares Кертман;

Алексей Solo Березин.

У 9 Pandas также есть мужской и женский составы по CS:GO.