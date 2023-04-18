Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Cyberpunk 2077 лучше «Ведьмака 3»: стример Илья Мэддисон назвал пять своих любимых игр

«Cyberpunk 2077 лучше «Ведьмака 3»: стример Илья Мэддисон назвал пять своих любимых игр
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный блогер Илья Maddyson Давыдов обновил список своих любимых игр. Как рассказал стример в своём телеграм-канале, Cyberpunk 2077 сместила «Ведьмака 3» в его личном топ-5, поэтому приключений Геральта из Ривии в листе больше нет.

Теперь в списке любимых игр Мэддисона сразу две части Fallout, культовая первая «Готика», Red Dead Redemption 2 и та самая Cyberpunk 2077.

Любимые игры Ильи Мэддисона

  • Fallout 2
  • Gothic
  • Fallout: New Vegas
  • Red Dead Redemption 2
  • Cyberpunk 2077.

Интересно, что блогер продолжает стримить и выпускать видеоконтент после того, как несколько раз объявлял об окончании своей карьеры. В последний раз подобное заявление он делал в начале февраля, однако спустя несколько дней вернулся к трансляциям как ни в чём не бывало.

Материалы по теме
«Живу на положении бомжа». Мэддисон рассказал о переезде в Сербию и дальнейших планах
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023