«Cyberpunk 2077 лучше «Ведьмака 3»: стример Илья Мэддисон назвал пять своих любимых игр

Популярный блогер Илья Maddyson Давыдов обновил список своих любимых игр. Как рассказал стример в своём телеграм-канале, Cyberpunk 2077 сместила «Ведьмака 3» в его личном топ-5, поэтому приключений Геральта из Ривии в листе больше нет.

Теперь в списке любимых игр Мэддисона сразу две части Fallout, культовая первая «Готика», Red Dead Redemption 2 и та самая Cyberpunk 2077.

Любимые игры Ильи Мэддисона

Fallout 2

Gothic

Fallout: New Vegas

Red Dead Redemption 2

Cyberpunk 2077.

Интересно, что блогер продолжает стримить и выпускать видеоконтент после того, как несколько раз объявлял об окончании своей карьеры. В последний раз подобное заявление он делал в начале февраля, однако спустя несколько дней вернулся к трансляциям как ни в чём не бывало.