Российские кинотеатры с 20 апреля отменяют «пиратские» показы зарубежных фильмов

Ряд отечественных сетей кинотеатров с четверга, 20 апреля, временно откажутся от практики предсеансового обслуживания — она позволяла им показывать популярные голливудские фильмы, официально не представленные в России.

«Бюллетень кинопрокатчика» указывает, что в кинотеатрах «Мираж», «Киномакс» и других сетях на сегодня запланировано сразу несколько сеансов «Братья Супер Марио», «Подземелья и драконы: честь среди богов», «Человек-Оса: Квантомания» и так далее — а уже на завтра нет ни одного.

При этом небольшой процент кинотеатров (например, некая уральская сеть) продолжат показывать зарубежные хиты, как и раньше.

Вероятно, решение временно прекратить подобную практику связано с премьерой российского фильма «Вызов», снятого на МКС — она как раз намечена на 20 апреля.