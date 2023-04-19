Российские кинотеатры с 20 апреля отменяют «пиратские» показы зарубежных фильмов

Ряд отечественных сетей кинотеатров с четверга, 20 апреля, временно откажутся от практики предсеансового обслуживания — она позволяла им показывать популярные голливудские фильмы, официально не представленные в России.
«Бюллетень кинопрокатчика» указывает, что в кинотеатрах «Мираж», «Киномакс» и других сетях на сегодня запланировано сразу несколько сеансов «Братья Супер Марио», «Подземелья и драконы: честь среди богов», «Человек-Оса: Квантомания» и так далее — а уже на завтра нет ни одного.
При этом небольшой процент кинотеатров (например, некая уральская сеть) продолжат показывать зарубежные хиты, как и раньше.
Вероятно, решение временно прекратить подобную практику связано с премьерой российского фильма «Вызов», снятого на МКС — она как раз намечена на 20 апреля.
- 19 апреля 2023
-
17:05
-
16:58
-
16:39
-
16:15
-
15:45
-
15:16
-
15:04
-
14:48
-
14:23
-
14:19
-
13:42
-
13:33
-
13:10
-
13:10
-
12:44
-
12:25
-
11:28
-
10:53
-
10:12
-
09:39
-
09:07
-
08:42
-
01:13
-
00:37
-
00:10
- 18 апреля 2023
-
23:52
-
23:15
-
21:09
-
20:40
-
20:13
-
19:55
-
19:51
-
19:38
-
18:56
-
18:52