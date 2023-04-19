Maincast больше не будет освещать турниры на русском — за права могли отдать 1 млрд рублей

Киевская студия Maincast сообщила, что с текущего дня прекращает освещение турниров по Dota 2 и CS:GO на русском языке. Ранее компания владела правами на русскоязычные эфиры всех турниров ESL до 2027 года.

Сегодня Maincast так и не запустила эфир DreamLeague S19 — вместо неё матчи чемпионата показывает студия Paragon.

Фото: Twitch

По слухам, теперь именно Paragon будет освещать DreamLeague, ESL Pro League, Interl Extreme Masters на русском, Maincast же сохранит права на украиноязычную трансляцию.

Управляющий партнёр PARI Дмитрий Сергеев заявил, что Paragon могла перекупить права за 1 млрд рублей в год. Некоторые инсайдеры также указывают, что контракт был заключён с ESL без участия Maincast — последней выплатят неустойку.