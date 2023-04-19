Авторы сверхреалистичного шутера Unrecord показали первый геймплей игры

Французская инди-студия DRAMA показала первый геймплей шутера Unrecord. Его особенность заключается в необычно реалистичной графике и виде от первого лица, имитирующего нагрудный регистратор, который обычно носят полицейские или сотрудники спецслужб.

Видео доступно на YouTube-канале DRAMA // Unrecord. Права на видео принадлежат DRAMA.

Авторы открыли страницу игры в Steam и поделились первыми подробностями игры. Так, Unrecord будет сочетать в себе как механики шутера, так и исследования — пользователям нужно будет расследовать уголовные дела, искать улики и общаться с различными персонажами. Само собой, без стрельбы и ураганного геймплея тоже не обойдётся.

У Unrecord пока нет точной даты выхода. Разработчики предлагают следить за обновлениями на YouTube-канале и на странице проекта в Steam.

Скриншоты

Фото: DRAMA

Фото: DRAMA

Фото: DRAMA

Фото: DRAMA