Авторы сверхреалистичного шутера Unrecord показали первый геймплей игры

Французская инди-студия DRAMA показала первый геймплей шутера Unrecord. Его особенность заключается в необычно реалистичной графике и виде от первого лица, имитирующего нагрудный регистратор, который обычно носят полицейские или сотрудники спецслужб.
Видео доступно на YouTube-канале DRAMA // Unrecord. Права на видео принадлежат DRAMA.
Авторы открыли страницу игры в Steam и поделились первыми подробностями игры. Так, Unrecord будет сочетать в себе как механики шутера, так и исследования — пользователям нужно будет расследовать уголовные дела, искать улики и общаться с различными персонажами. Само собой, без стрельбы и ураганного геймплея тоже не обойдётся.
У Unrecord пока нет точной даты выхода. Разработчики предлагают следить за обновлениями на YouTube-канале и на странице проекта в Steam.
Скриншоты
Фото: DRAMA
Фото: DRAMA
Фото: DRAMA
Фото: DRAMA
Фото: DRAMA
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