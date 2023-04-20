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Адам Драйвер сыграет Мистера Фантастика в «Фантастической четвёрке» — Дэниель Рихтман

Адам Драйвер сыграет Мистера Фантастика в «Фантастической четвёрке» — Дэниель Рихтман
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Известный инсайдер Дэниель Рихтман, периодически предоставляющий информацию по проектам Marvel Studios, DC и не только, рассказал, что актёр Адам Драйвер рассматривается на роль Рида Ричардса (Мистера Фантастика) для фильма «Фантастическая четвёрка».

Более того, как отметил инсайдер, Драйвер уже на финальной стадии переговоров и, если они пройдут успешно, киновселенная Marvel получит своего Рида. О других актёрах и их ролях Рихтман пока молчит.

Никаких деталей о самой картине по-прежнему нет. Снимет «Фантастическую четвёрку» Мэтт Шекман, постановщик сериала «Ванда/Вижн», а продюсером выступит глава Marvel Studios Кевин Файги.

Премьера картины состоится 14 февраля 2025 года. Лента станет частью шестой фазы киновселенной Marvel.

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