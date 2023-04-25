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Анонсирована Nokia 105 4G (2023) — новая версия знаменитого телефона за 2500 рублей

Анонсирована Nokia 105 4G (2023) — новая версия знаменитого телефона за 2500 рублей
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Компания HMD Global представила новую версию классического кнопочного телефона Nokia 105 4G (2023). По сравнению с версией прошлого года новинка может похвастаться увеличенной на 42% батареей (до 1450 мАч), поддержкой Bluetooth 5.0, технологии All Pay и музыкального приложения Migu Music.

Nokia 105 4G (2023) поддерживает работу двух SIM-карт и качественного звука VoLTE HD. Кроме того, новинка может похвастаться классическим фонариком, разъёмом для наушником 3,5 мм, беспроводным радио и культовой игрой «Змейка». Зарядка осуществляется через привычный MicroUSB-провод.

Продажи телефона стартуют уже 28 апреля в двух цветах: голубом и чёрном. В Китае аппарат будет стоить примерно $ 30 (около 2500 рублей).

Технические характеристики Nokia 105 4G (2023)

  • Экран: 1,8 дюйма, TFT
  • Процессор: Unisoc T107
  • Аккумулятор: 1450 мАч
  • Габариты: ширина 50 мм, длина 121,5 мм, толщина 14,4 мм
  • Вес: 93 г
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