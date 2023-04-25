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В CS:GO добавили новую коллекцию оружия — 19 скинов, посвящённых Anubis

В CS:GO добавили новую коллекцию оружия — 19 скинов, посвящённых Anubis
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В ночь с 24 на 25 апреля Valve выпустила обновление для своего онлайн-шутера Counter-Strike: Global Offensive, о чём сообщила на официальном сайте игры. В CS:GO добавили новые скины, посвящённые карте Anubis.

Всего в коллекцию входит 19 визуальных модификаций для разных типов оружия, включая M4A4, FAMAS, P90, P250 и Glock-18. Получить скины можно из специального кейса — его стоимость составляет 169 рублей.

Фото: Valve

Патч также исправил серию мелких багов и ошибок.

Ранее разработчики из Valve заявили, что все скины из CS:GO будут перенесены в новую игру — Counter-Strike 2, релиз которой намечен на лето этого года. При этом их графические модели будут обновлены в соответствии с возможностями движка Source 2.

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