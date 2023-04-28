«Вызывает слёзы и согревает сердце»: критики хвалят «Стражей Галактики 3» Джеймса Ганна

28 апреля критики опубликовали обзоры фильма «Стражи Галактики 3» — финальной главы приключений знаменитых супергероев. Фанаты могут выдохнуть: судя по рецензиям прессы, фильм достойно завершает сагу и наверняка вызовет немало эмоций у зрителей.

Средний рейтинг картины на агрегаторе Metacritic составляет 67 баллов из 100. Столько же было у второй части — при этом обе так и не смогли превзойти первых «Стражей Галактики» с их 76 баллами.

В своих рецензиях пресса особенно отмечает юмор, диалоги и эмоциональность фильма. Однако некоторым обзорщикам не понравились продолжительность картины в 2 часа 30 минут и приевшиеся шутки.

Фото: Metacritic

Некоторые отрывки из рецензий критиков

«Стражи Галактики 3» сочетает в себе привычный дурацкий экшн и юмор Ганна с приземлённой, эмоциональной историей, создавая нечто особенное.

Это возвращение в форму для Marvel и для Стражей. Фильм в равной степени вызывает слёзы и согревает сердце, делая ставку на персонажей.

В то время, когда фильмы по комиксам стали шаблонными и повторяющимися, «Стражи Галактики 3» кажутся освежающе яркой и необычной картиной. Это захватывающее космическое приключение, посвящённое одновременно великолепному экшену и мощному удару по эмоциям зрителя.

Хотя в сюжете слишком много всего происходит, а часть шуток кажется устаревшей, невероятная «химия» актёров и душевный стиль Джеймса Ганна остаются непохожими ни на что другое в Marvel.

Знаете, было время, когда «Стражи Галактики» были смешными. Это был 2014 год, когда вышла первая часть. Теперь вышел третий фильм — и он совсем не смешной.

Премьера «Стражей Галактики 3» в кинотеатрах по всему миру состоится 5 мая. До России лента официально не доберётся.