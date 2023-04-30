Крис Пратт был готов к прощанию со «Стражами Галактики»

До того как начать играть Звёздного Лорда в киновселенной Marvel, Крис Пратт был известен по роли Энди Дуайера в юмористическом шоу «Парки и зоны отдыха». Пратт недавно признался, что благодаря этому сериалу он был готов к прощанию со «Стражами Галактики».
Выступая во время посвящённой «Стражам Галактики 3» пресс-конференции, Натан Филлион спросил Пратта, каково ему было в последний съёмочный день, зная, что это конец путешествия, которое началось в 2014 году.
Крис заявил, что он, как и все, хотел избежать каких-либо сожалений. Поэтому, по его словам, он смаковал на съёмочной площадке каждый момент.
У меня никогда не возникнет в голове мысль: «Боже, я просто не присутствовал при этом». Я присутствовал в каждом моменте и испытывал огромную благодарность к Джеймсу Ганну.
По словам Пратта, «Парки и зоны отдыха» научили его многому. В том числе отпускать прошлое.
Я знал, как важно для меня присутствовать в этом моменте. Потому что у меня был опыт участия в проектах, которые начинались и завершались.
Премьера «Стражей Галактики 3» в кинотеатрах по всему миру состоится 5 мая. До России лента официально не доберётся.
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