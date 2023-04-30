«Стражи Галактики 3» установили мировой рекорд по количеству грима

Супергеройский блокбастер «Стражи Галактики 3» ещё не вышел, но уже установил мировой рекорд по количеству пластичного грима в одном фильме. В новой ленте Джеймса Ганна было использовано 23 тыс. элементов грима для более чем 1 тыс. актёров.
Напомним, в первой части «Стражи Галактики» использовалось 1,2 тыс. пластических протезов. А прошлый рекорд по количеству грима более 20 лет удерживал фильм «Гринч» с Джимом Керри в главной роли.
Заведующий отделом макияжа для фильма «Стражи Галактики 3» Алексей Дмитриев отметил, что у него была по-настоящему огромная команда дизайнеров. Они и придумали, как в кадре должны выглядеть все персонажи.
У нас была огромная команда дизайнеров, которые придумывали идеи для новых персонажей. У нас постоянно возникали обсуждения в духе: «Как мы собираемся реализовать это?» И двигались дальше. Как только договаривались о каждой отдельной вещи, которую мы делали, мы передавали их в отдел причёсок и грима, чтобы их команда применяла их в течение съёмочного дня.
Премьера «Стражей Галактики 3» в кинотеатрах по всему миру состоится 5 мая. До России лента официально не доберётся.
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