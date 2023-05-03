Сергей God Брагин вернулся в Virtus.pro — он стал новым тренером по Dota 2

Российский экс-киберспортсмен и тренер Сергей God Брагин возглавил состав клуба Virtus.pro по Dota 2.
На этом посту специалист заменил Тимура Ahilles Кульмухамбетова, который работал с «медведями» с начала сезона 2022/2023. Под руководством Ахиллеса коллектив дважды занял четвёртое место в региональной лиге Dota Pro Circuit.
Видео доступно на YouTube-канале Virtus.pro. Права на видео принадлежат Virtus.pro.
Во время карьеры игрока Брагин выступал за Virtus.pro на второй позиции. На чемпионате мира The International 2015 он вместе с действующим капитаном «мишек» Артёмом fng Баршаком занял 5–6 место, что стало лучшим результатом в истории организации.
В 2022 году Брагин завершил карьеру игрока и перешёл на роль тренера. Он работал с CIS Rejects и Pari Parni. С начала сезона руководил One Move, которую называют вторым составом Virtus.pro.
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