Сергей God Брагин вернулся в Virtus.pro — он стал новым тренером по Dota 2

Российский экс-киберспортсмен и тренер Сергей God Брагин возглавил состав клуба Virtus.pro по Dota 2.

На этом посту специалист заменил Тимура Ahilles Кульмухамбетова, который работал с «медведями» с начала сезона 2022/2023. Под руководством Ахиллеса коллектив дважды занял четвёртое место в региональной лиге Dota Pro Circuit.

Видео доступно на YouTube-канале Virtus.pro. Права на видео принадлежат Virtus.pro.

Во время карьеры игрока Брагин выступал за Virtus.pro на второй позиции. На чемпионате мира The International 2015 он вместе с действующим капитаном «мишек» Артёмом fng Баршаком занял 5–6 место, что стало лучшим результатом в истории организации.

В 2022 году Брагин завершил карьеру игрока и перешёл на роль тренера. Он работал с CIS Rejects и Pari Parni. С начала сезона руководил One Move, которую называют вторым составом Virtus.pro.