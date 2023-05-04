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В Epic Games Store бесплатно дарят Against All Odds, Horizon Chase Turbo и Kao the Kangaroo

В Epic Games Store бесплатно дарят сразу три игры
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В Epic Games Store началась очередная раздача. В этот раз магазин дарит сразу три игры:

  • Against All Odds — платформер, в котором нужно выиграть забеги с препятствиями и ловушками. Соперниками могут выступать как другие игроки, так и боты.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Freedom Games

  • Horizon Chase Turbo — классический гоночный симулятор, выполненный в духе рейсингов 90-х.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат AQUIRIS

  • Kao the Kangaroo — трёхмерный платформер о кенгурёнке, который отправляется на поиски своего отца.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Tate Multimedia

На следующей неделе игроков ждёт раздача дополнения «Жажда приключений» для The Sims 4. Вероятнее всего, расширение нельзя будет забрать в России и для этого понадобится аккаунт другого региона.

Фото: Epic Games

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