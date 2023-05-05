В CS:GO добавили наклейки и зрительский пропуск к мэйджору BLAST Paris

Прошедшей ночью Valve выпустила для CS:GO патч, с котором в игру добавили капсулы с наклейками к мэйджору BLAST Paris, капсулы с автографами киберспортсменов и виртуальный зрительский пропуск.
С пропуском зрителя можно получить монету для проведения мероприятия Paris 2023, которую можно обновить, доступ к конкурсу Paris Pick'Em Challenge и неограниченное количество командных граффити на время проведения меэджора.
Наклейки и автографы есть в четырёх видах качества: золотые, голографические, блёстки и обычные. Одна капсула с автографами и наклейками стоит 81 рубль. А базовая версия пропуска зрителя стоит 820 рублей.
Мэйджор BLAST Paris пройдет с 8 по 21 мая во Франции и станет последним турниром этой серии в CS:GO. 24 команды разыграют $ 1,25 млн.
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