Адам Драйвер сыграет главную роль в «Фантастической четвёрке» — MyTimeToShineHello
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Инсайдер MyTimeToShineHello подтвердил, что актёр Адам Драйвер, наиболее известный по роли Кайло Рена в новой трилогии «Звёздных войн» и по поэтической картине Джима Джармуша «Патерсон», точно сыграет Мистера Фантастик в новой «Фантастической четвёрке». Ранее инсайдер Дэниель Рихтман заявлял, что Адама рассматривали на эту роль. Видимо, артиста уже точно утвердили.
Готово. Адам Драйвер — это наш Рид Ричардс (Мистер Фантастик).
Никаких деталей о самой картине по-прежнему нет. Снимет «Фантастическую четвёрку» Мэтт Шекман, постановщик сериала «Ванда/Вижн», а продюсером выступит глава Marvel Studios Кевин Файги.
Премьера картины состоится 14 февраля 2025 года. Лента станет частью шестой фазы киновселенной Marvel.
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