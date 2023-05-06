Забастовка сценаристов не должна помешать съёмкам «Дэдпула 3» и «Громовержцев» от Marvel

Забастовка сценаристов Америки не повлияет на запланированные съёмки «Дэдпула 3» и «Громовержцев». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание The Hollywood Reporter.
Съёмки нового «Дэдпула» должны стартовать до конца этого месяца в Лондоне. А производство «Громовержцев» начнётся в июне этого года в Атланте. При этом запланированные съёмки «Блэйда» с Махершалой Али в главной роли из-за забастовки сценаристов поставили на паузу.
Точно утверждать, что на производство «Дэдпула 3» и «Громовержцев» не повлияет забастовка, пока рано. Есть вероятность, что создание этих фильмов тоже могут поставить на паузу, потому что правки в сценарии Marvel нередко вносит прямо во время съёмок.
Райан Рейнольдс в прошлом месяце поделился новыми деталями «Дэдпула 3». По словам актёра, Росомаха в фильме будет сильно отличаться от того, что зрители видели в «Людях Икс» или недавнем «Логане».
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