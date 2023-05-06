Производство нового «Блэйда» от Marvel отложили из-за забастовки сценаристов

Marvel снова заморозила производство нового «Блэйда» с Махершалой Али в главной роли. Ожидалось, что съёмки супергеройского триллера стартуют в Атланте в течение этого месяца, а премьера была запланирована на 6 сентября 2024 года. Но забастовка Гильдии сценаристов Америки поставила на этих планах крест.
Это не первый раз, когда производство нового «Блэйда» откладывают. Ранее проект поставили на паузу в октябре прошлого года из-за того, что тогда нужно было быстро найти замену режиссёру Бассаму Тарику. В итоге постановку ленты доверили Яну Деманжу, который ранее создал известное шоу «Страна Лавкрафта».
О чём конкретно расскажет новый «Блэйд», неизвестно. Возможно, нас ждёт история становления героя, а может быть, и нечто другое. Какие-либо детали наверняка появятся после начала съёмочного процесса.
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