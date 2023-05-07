Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бумыч вернулся к роли капитана — он стал лидером в 1win

Российский киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов вновь возьмёт на себя обязанности игрового лидера. Экс-капитан NAVI по CS:GO теперь будет руководить игрой в 1win, за которую выступал с февраля на позиции простого рифлера.

Как рассказал сам Бумыч, таким образом коллектив пытается посмотреть на игру под другим углом.

Это никак не связано с капитаном Лёшей NickelBack. Я считаю, что он выполнял свои обязанности хорошо, но команде нужен был глоток воздуха, и тренерский штаб решил пойти на изменения. Где-то в душе я рад, но ещё больше буду рад, когда мы станем сильной и дисциплинированный командой, где каждый отдаёт себя процессу.

Первый матч с Михайловым в роли капитана 1win проиграла — на BetBoom Playlist Freedom коллектив уступил Team Spirit Academy со счётом 1:2.