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Бумыч вернулся к роли капитана — он стал лидером в 1win

Бумыч вернулся к роли капитана — он стал лидером в 1win
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Российский киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов вновь возьмёт на себя обязанности игрового лидера. Экс-капитан NAVI по CS:GO теперь будет руководить игрой в 1win, за которую выступал с февраля на позиции простого рифлера.

Как рассказал сам Бумыч, таким образом коллектив пытается посмотреть на игру под другим углом.

Это никак не связано с капитаном Лёшей NickelBack. Я считаю, что он выполнял свои обязанности хорошо, но команде нужен был глоток воздуха, и тренерский штаб решил пойти на изменения. Где-то в душе я рад, но ещё больше буду рад, когда мы станем сильной и дисциплинированный командой, где каждый отдаёт себя процессу.

Первый матч с Михайловым в роли капитана 1win проиграла — на BetBoom Playlist Freedom коллектив уступил Team Spirit Academy со счётом 1:2.

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