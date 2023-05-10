Долгожданную Hollow Knight: Silksong не выпустят в ближайшее время
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Сотрудник маркетингового отдела студии Team Cherry Мэттью Гриффин заявил, что разработка долгожданной Hollow Knight: Silksong всё ещё продолжается, поэтому выпустить проект в первой половине года не получится.
Теперь он состоится когда-нибудь, поскольку даже примерную дату Гриффин не озвучил. Перенос связан с желанием разработчиков довести игру до ума. Более того, отметил Мэттью, она стала очень большой.
Эй, банда, новости о Silksong. Мы планировали выпустить игру в первой половине 2023 года, но разработка ещё продолжается. Мы в восторге от того, как развивается игра, и она стала довольно большой, поэтому мы хотим потратить время на то, чтобы сделать её как можно лучше. Ожидайте от нас больше подробностей, как только мы приблизимся к релизу.
Hollow Knight: Silksong — продолжение Hollow Knight. Игра стала своеобразным мемом, поскольку разработчики не слишком активно делятся деталями долгожданного проекта. Проект анонсировали в 2019 году.
Тайтл точно выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. С релиза игра попадёт в Game Pass.
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