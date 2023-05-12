«Стражи Галактики 3» уже заработали в России более 14 млн рублей

По данным портала «Бюллетень Кинопрокатчика», супергеройский блокбастер «Стражи Галактики 3» уже заработал в России 14,5 млн рублей. Скорее всего, аналитики не учли сборы прошлой недели. Напомним, картину начали показывать в Москве и Санкт-Петербурге с 5 мая. А до остальных городов лента добралась 11 мая.
Эксперты уверены, что в грядущие выходные российские зрители суммарно потратят на просмотр «Стражей Галактики 3» примерно 100–110 млн рублей.
«Стражи Галактики 3» — последний фильм, в котором привычный состав Стражей можно увидеть в последний раз. После этой ленты команда уже никогда не будет прежней. Несмотря на это, сами Стражи не расформируются, а, наоборот, продолжат существовать, но уже в другом виде.
Режиссёром ленты выступил Джеймс Ганн, который до этого снял прошлые две части франшизы. Главные роли в ленте исполнили Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста и другие.
- 12 мая 2023
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