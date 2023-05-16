Глава обновлённой киновселенной DC Джеймс Ганн представил свой личный топ-5 лучших фильмов, снятых по мотивам комиксов. Ганн признался в любви к корейскому запутанному триллеру «Олдбой» режиссёра Пак Чхан Ука, который снят по мотивам одноимённой визуальной новеллы. Ещё Джеймс признался в любви к криминальной драме «Оправданная жестокость» Дэвида Кроненберга с Вигго Мортенсенем в главной роли. Картина основана на графическом романе Джона Вагнера и Винса Локка A History of Violence 1997 года.

В топ-5 Ганн также внёс свой любимый фильм про Супермена — «Супермен» 1978 года с Кристофером Ривом в главной роли.

Топ-5 лучших фильмов по комиксам по версии Джеймса Ганна

«Человек-паук: Через вселенные» (2018).

«Супермен» (1978).

«Оправданная жестокость» (2005).

«Олдбой» (2003).

«Дэдпул» (2016).

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