Плати или уходи: Netflix ввёл серьёзные меры против совместных аккаунтов в США

23 мая Netflix ввёл новые меры против совместных аккаунтов в США — в своём самом важном регионе. Теперь пользователи, которые пользуются аккаунтами онлайн-кинотеатра из разных мест, должны будут доплачивать $ 8 за каждого нового участника.

Ранее подобную систему Netflix протестировал в Чили, Коста-Рике и Перу, после чего мера добралась до Португалии, Новой Зеландии, Испании и Канады. В последних двух странах уже начался большой отток подписчиков, потому что многие юзеры оплачивали сервис совместно, смотря контент из разных домохозяйств.

Таким образом, если пользователь из другого места жительства попробует воспользоваться аккаунтом своего друга, то Netflix предложит заплатить ему дополнительные $ 8 в месяц за членство или создать собственный аккаунт. Судя по всему, в ближайшие месяцы онлайн-кинотеатр ждёт очередной массовый исход подписчиков.