Звезда «Лучше звоните Солу» Рэй Сихорн сыграет в фильме «Плохие парни 4»

Как сообщает издание Deadline, к касту фильма «Плохие парни 4» присоединилась Рэй Сихорн — звезда сериала «Лучше звоните Солу». Кого именно сыграет американская актриса и номинантка на премию «Эмми» в будущем фильме, неизвестно. Вместе с ней в ленте сыграют Мартин Лоуренс, Уилл Смит и Эрик Дэйн.
Режиссёрами картины выступят Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали над последним фильмом во франшизе – «Плохие парни навсегда», вышедшем в 2020 году. Съёмки фильма стартовали в начале апреля и продолжаются прямо сейчас в Атланте, США.
«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух чёрных американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали около $ 840 млн в мировом прокате и стали классикой современных полицейских боевиков.
- 25 мая 2023
-
00:55
-
00:14
- 24 мая 2023
-
23:51
-
23:50
-
23:42
-
23:40
-
23:32
-
23:27
-
23:16
-
23:12
-
22:03
-
21:54
-
21:32
-
21:05
-
20:28
-
20:11
-
19:47
-
19:44
-
19:13
-
18:39
-
18:15
-
18:00
-
17:22
-
17:01
-
16:21
-
15:55
-
15:27
-
15:06
-
14:33
-
14:20
-
13:37
-
13:37
-
12:59
-
12:48
-
12:34